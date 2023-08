En Coupe AWBB, Wanze commence à avoir des ambitions: "J'ai été impressionné"

Mais le premier succès dans la compétition a commencé à donner de l’appétit. "On ne s’attendait pas à dominer ainsi le duel contre Liège vu notre effectif. Le groupe a eu une excellente mentalité, surtout défensivement pour directement prendre la maison sur cette rencontre et ne jamais laisser la moindre chance à cet adversaire. J’ai vraiment été impressionné par mon groupe. Maintenant il ne faut pas s’enflammer non plus par rapport à la saison à venir. En effet, les Liégeois n’étaient pas au complet et auront des joueurs de R2 en championnat. Au regard des choses, on peut se mettre à espérer décrocher une qualification via la 2e place. En effet, si on arrive à sortir une grosse rencontre pour battre Linthout qui évolue tout de même depuis de nombreuses saisons dans la division supérieure, le match contre Loyers de dimanche sera décisif, précise Tom Content. Une sorte de finale mentale et une belle récompense pour le travail déjà fourni puisque les Namurois ont été battus, comme nous, contre Natoye. Il devrait y avoir donc match aussi contre eux."

Toujours des absents

Avant de se voir si loin, il y a une deuxième rencontre à gagner ce soir. Et les Sucriers ne seront toujours pas dans les meilleures conditions. "On récupère Oudenne revenu de vacances mais on n’aura pas Riga. De la même manière, Nicolas Paulus est toujours au repos et Romain incertain. On verra qui nous pouvons aligner, toujours sans prendre le moindre risque et si nous sommes capables de proposer le même niveau de jeu que lors de nos deux premiers matchs. Les cartes sont redistribuées à cause des absences et tout le monde prend un rôle plus important que de coutume, ce qui est positif pour l’implication de tous. Depuis que j’ai repris ce groupe, j’ai toujours dit que tous les éléments étaient importants avec leurs qualités et leurs forces. Sur une saison, tout le monde à l’occasion de se mettre en avant dans son registre. Et cette préparation prouve que certains peuvent aussi être performants dans des rôles supérieurs à ceux pris la dernière saison", continuait le coach.