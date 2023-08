Basket-ball (Coupe AWBB): Huy sort une défense impénétrable pour l’emporter à Profondeville

Et le début de rencontre était compliqué avec beaucoup de ratés et un pourcentage très faible. Ne mettant que trois paniers de plein jeu dans le premier quart, les Hutoises laissaient passer l’orage en se concentrant défensivement (15-9 à la 10e). Puis, avec trois paniers consécutifs de Mommen, les Mosanes allaient trouver la solution. De plus en plus cohérentes défensivement, elles signaient à leur tour un 9-15 pour recoller à la pause.

Et cette bonne dynamique n’allait pas être arrêtée par le passage aux vestiaires. Toujours sans réussite à distance, les Wanzoises s’appuyaient sur Gustin pour alimenter le marquoir mais, surtout, sur un énorme collectif défensif pour museler les locales à 7 points avant la dernière ligne droite lancée sur un 31-35 positif. Et la bombe de Huppertz lançait parfaitement le money-time. Les Hutoises ne lâchaient plus leur proie malgré la fatigue s’installant (12 joueuses locales contre 8) et un retour local à 44-46. Avec leur défense de fer et la main de Gustin qui ne tremblait pas, les Mosanes décrochaient une première victoire convaincante dans cette compétition. Vendredi, le groupe enchaînera avec la venue de la P1 de Spa.

QT : 15-9, 9-15 (24-24), 7-11 (31-35), 13-13.

HUY : Gérard 0, Gustin 17, Leonet 6, Tourneur 0, Hellings 5, Mommen 9, Huppertz 5, Perpinien 6.