Waremme Volley a repris les entrainements: "Il était temps après 3 mois de vacances"

Il faut dire que les Wawas sont sans doute à un tournant de leur histoire. L’arrivée de Kevin Klinkenberg, l’une des stars du volley belge, doit permettre au club cher à Vincent Perin de passer un palier. "On est conscient que nous avons, sur papier, une superbe équipe...mais la saison dernière aussi. Il faudra impérativement éviter les nombreuses blessures", glisse Alain Cabay, le kiné emblématique des Hesbignons. Tous les joueurs étaient présents, même le jeune Berre Van Looveren, qui s’est récemment classé sixième aux Mondiaux U19 avec la Belgique.

Plusieurs ateliers

Pour cette reprise, Fred Servotte et son staff avaient prévu de nombreux ateliers physiques. Sous la houlette de Bastien Lejeune, le préparateur physique, Romain Abinet et ses équipiers n’ont pas chômé, puisqu’ils ont également dû passer un contral médical auprès des différents kinés. "C’est l’occasion de voir où en sont les joueurs sur le plan physique et je suis satisfait des résultats ", pointe le coach. Les Waremmiens sont réellement rentrés dans le vif du sujet ce mardi, avec une première séance sur le terrain.

De son côté, Fred Servotte avait programmé, lundi après-midi, une première réunion d’équipe pour évoquer la saison. Une cuvée 2023-2024 que Waremme espère fructueuse. Cette année encore, il n’y aura pas de descendant de Liga vers la Nationale 1. "Mais on ne veut plus terminer le championnat à la dernière place", nous confiait Lienert Cosemans.