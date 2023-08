Uran Murtezi s'offre déjà un triplé avec Strée en P3A: "J'aurais pu en mettre deux de plus"

Et face à Huccogne, pour son premier match de la saison, l’avant a fait mal. Trois buts, un en opportuniste et deux comme vrai renard des surfaces: preuve que sa polyvalence devant le but est un atout indéniable. De quoi satisfaire l’attaquant, lancé à la conquête du titre de meilleur buteur cette saison. "Je pense que je peux en mettre un ou deux en plus mais bon, un triplé pour un premier match, on va déjà être content (rires)", dit-il.

Face à Huccorgne, adversaire dans la lutte pour le titre, Strée s’est rapidement montré très intéressant footballistiquement, avant de reculer et d’envoyer trop de longs ballons. Mais une fois le jeu posé, on sentait bien que les visiteurs dominaient outrageusement la partie, rien que dans l’envie. Et ça, l’avant l’a bien compris. "Dès le début du match, quand nous avons joué correctement notre jeu, nous étions bons et le rythme était agréable à suivre. Par contre, quand nous sommes tombés dans leur piège et que le jeu s’est dégradé, nous avons directement senti la différence. Il est important de garder dans la mesure du possible le ballon au sol. Désormais, même notre banc a les qualités nécessaires pour pouvoir pratiquer le jeu qu’il faut pour être bon", poursuit Uran Murtezi.

Et avec une victoire 0-3 chez l’un des favoris de la série, voilà désormais Strée positionné tout en haut de la pyramide. "C’est sûr que ça nous a mis un boost de confiance. On doit cependant rester calme et voir match après match ce que cela peut donner", conclut Uran Murtezi qui va désormais devoir s’en doute s’attendre à quelques blocs bas des équipes adverses au vu de la démonstration de dimanche dernier.