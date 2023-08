Robin Marchal (Ouffet) se rappelle au bon souvenir : "Le coach a su créer une bonne ambiance"

Parmi les quinze joueurs ouffetois dans la sélection de Jean-Marc Maréchal, seuls deux étaient déjà dans le groupe condrusien l’an dernier. Et si Clément Demarteau commençait la rencontre, Robin Marchal ne pouvait pas en dire autant. Qu’importe, sa sortie de banc aura été des plus prolifiques avec un but splendide au passage. "Je ne réfléchis pas vraiment, la balle arrive, je la contrôle et j’enchaîne la volée" explique l’attaquant qui redonnait l’avantage aux siens à ce moment-là.