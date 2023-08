P2A: Verlaine B assure l'essentiel en première période face à Couthuin

On n’irait pas jusqu’à écrire que les Taureaux ont dominé de la tête et des épaules sa première rencontre de la saison, mais les hommes de Quentin Wera ont livré une prestation aboutie. Devant une belle petite assemblée, la deuxième équipe de Verlaine a directement donné le ton. L’ouverture du score survient d’ailleurs après huit minutes, lorsque Parla est idéalement placé à la reprise d’un centre de Baggio. Quelques instants plus tard, Mulowa s’offre une action cinq étoiles mais manque de jugeote. Couthuin est acculé mais résiste tant bien que mal. Haidon, le gardien verlainois, veille au grain sur une frappe trop tendre de Baillet.