Un fait de match décisif

Malgré une bonne première prestation, les gars de Gregory Dufer n’ont pu éviter la défaite face à l’armada offensive ansoise. "C’est dommage ce fait de match avec la carte rouge. À dix c’est devenu plus compliqué de résister" expliquait le coach.

Ans

Force de frappe offensive

Menés par deux fois au Stade de la Gravière, les protégés de Quentin Falcione ont trouvé les ressources pour l’emporter. "Nous savons que nous avons un gros potentiel offensif mais il va falloir apprendre à être solides derrières également, appuyait l’entraîneur liégeois. Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir un écart à résorber à chaque match." D’autant plus qu’Ans nourrit des ambitions dans cette P2A.

Braives

Segatto: "Certains étaient sur les rotules"

Pour la première de l’ancien coach de Verlaine sur le banc braivois, les Sang et Or n’ont pas déçu. Appliqués et concernés, ils se sont logiquement imposés. "Il y a eu une belle débauche d’énergie, certains joueurs étaient sur les rotules" illustrait le coach. Signe d’un groupe prêt à se faire mal dans les prochaines semaines.

Faimes

Papalino "Un peu trop de suffisance"

Alors qu’ils menaient face à un Seraing Athlétique réduit à dix, les Faimois ont concédé le partage dans les dernières minutes de la rencontre. "Il y a peut-être eu un peu trop de suffisance" pointait Manu Papalino. Avec ce match nul, les Verts laissent Thisnes et Momalle prendre un petit avantage au classement et peut-être même dans les têtes.

Ougrée

Zéro joueur en juillet

Ougrée est occupé à se (re)construire. Difficile donc d’entamer cette saison avec des arguments fiables. "Quand il y a zéro joueur dans un noyau le 15 juillet, c’est compliqué de gagner un match un mois plus tard. J’ai néanmoins vu de belles choses chez certains joueurs et puis, à dix, nous nous sommes bien battus" se satisfaisait Jean-Michel Ummels.

R.U.Hutoise B

Un jour sans

Les Mosans n’ont pas réussi grand-chose au Brivioulle Park. Incapables de créer du danger dans le camp adverse, ils n’ont jamais semblé en mesure de revendiquer quelque chose. "Il manquait quelques joueurs mais la préparation a été bonne donc je ne m’inquiète pas" tempérait Manu Gorissen.

Seraing Athlétique

Tohoua: "Nous laissons les grands parler"

Alors qu’ils avaient été une des meilleures équipes la saison passée, les Sérésiens ont évolué sous les radars ces dernières semaines. Avant une belle apparition pour décrocher le partage du côté de Faimes. "Nous laissons les grands parler. On fait notre boulot de notre côté en prenant match par match" souriait, un brin malicieux, Adolph Tohoua.

Templiers-N.

Réalisme à soigner

Malgré une victoire nette et sans bavure sur le score de 0-3, Pierre Sougnez émettait quelques regrets. "Nous nous sommes créés beaucoup d’occasions sans parvenir à les concrétiser. Nous devrons nous montrer plus réalistes notamment sur les situations de supériorité aux abords du rectangle" notait le mentor condrusien.