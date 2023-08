Le Marathon de Hesbaye a réussi son baptême du feu à Hannut: "L'organisation était vraiment bien"

À neuf heures pétantes, le coup d’envoi était donné pour les 71 plus courageux, vite suivis par les quatre handbike et les 319 inscrits sur le semi-marathon. Et malgré la distance, il fallait aller vite, très vite même pour accrocher les premières places puisqu’après les deux boucles de 21km, la particularité de l’épreuve, c’est Alexis Matthys qui a bouclé les 42.195km en un chrono de 2h47: 49, remportant l’épreuve à une moyenne de plus de 15km/h ! "J’avais déjà eu la chance de remporter la première édition du Marathon du BW en 2020 et me voilà vainqueur de la première édition du Marathon de Hesbaye. On peut dire que j’ai coché toutes les cases", rigole le citoyen de Chaumont-Gistoux.

Et pourtant, celui qui a devancé un Norvégien et un Égyptien, preuve de la dimension déjà internationale de l’épreuve, ne s’est inscrit que sur le fil, une heure à peine avant la fin des pré-inscriptions. "Je n’avais aucune préparation pour une telle épreuve, je suis venu avec ma forme du moment. Et plutôt que de rester dans mon lit, je me suis dit que j’allais venir courir, explique Alexis Matthys. Nous nous sommes vite échappés à quatre, puis à deux et j’ai lâché mon plus proche poursuivant après cinq kilomètres. Mais je ne gardais que cent mètres d’avance. L’écart a finalement grandi au fil de la deuxième boucle et j’ai pu ralentir le rythme pour économiser mes cuisses et éviter les crampes. Certes, c’est mon moins bon temps sur marathon, mais je suis très content de ma performance au vu du parcours et de la météo."

Des difficultés qu’ont su également surmonter Patricia De Proost, victorieuse chez les dames, Ming Chen et Katharina Koenig, respectivement Américaine et Allemande, deuxième et troisième. Chapeau mesdames !

Irène Tosi, quatrième du scratch sur le semi-marathon

Quasiment une heure et demie plus tôt, sur le coup de 10h20, il ne fallait pas arriver en retard pour louper l’arrivée de Steven Verschuere, qui a bouclé les 21km du semi-marathon dans un chrono exceptionnel de 1h10.06. "Je suis en train de préparer le marathon de Berlin qui aura lieu le 24 septembre. Du coup, je suis venu ici car je cherchais un semi-marathon à cette date et c’était soit à Hannut soir à Reykjavik, ironise le Coutraisien. Je savais que le parcours n’était pas tout plat. Quand j’ai démarré, j’avais le sentiment que ça allait aller mais après quelques montées, j’ai ralenti le rythme. Je suis très content de mon temps même si mon super objectif reste le marathon de Berlin. En tout cas, l’organisation était vraiment bien, je ne regrette pas du tout d’être venu. "

Juste derrière Floris Van Drunen et Xavier Gérard, deuxième et troisième, la première dame pointait déjà le bout de son nez. Et c’était une figure bien connue dans la région en la personne d’Irène Tosi, victorieuse chez les dames en 1h22. Tout simplement superbe ! "Je suis vraiment très contente car les conditions n’étaient pas faciles. C’était aussi un challenge climatique, reconnaît la Liégeoise. Il y avait pas mal de faux plats sur le parcours mais c’était un bon exercice. Sur un tel parcours et avec cette météo, je suis très content de faire un tel chrono. Je voulais tenir les 15km/h et j’ai rempli mon objectif. Et c’est d’autant plus un plaisir que les campagnes hesbignonnes sont très jolies. Le fléchage était également impeccable, il était impossible de se perdre. "

Des compliments qui vont sans doute toucher les organisateurs et qui viennent confirmer que cette première édition du Marathon de Hesbaye fut une franche réussite au vu de tous les sourires sur les visages à l’issue de l’effort.

Valentin Poncelet écœure la concurrence sur le 10 km

Une moyenne de plus de 18.5km/h et une avance de près de deux minutes sur son plus proche poursuivant : Valentin Poncelet n’a pas fait les choses à moitié sur le parcours des 10km. «Et pourtant, je suis rentré lundi soir d’Autriche donc j’étais assez fatigué. D’autant que ces vacances ont été assez sportives avec du vélo, de la randonnée, de la course à pied. Je voulais juste voir comment étaient les jambes, développe le citoyen de Helécine. On ne sait jamais quelle sera la concurrence avant le départ donc je me suis mis directement en tête, j’ai imprimé mon rythme et personne n’a pu suivre. J’ai couru en solo de bout en bout en gérant mon avance. C’est toujours un plaisir de s’imposer d’autant que je n’habite pas loin d’ici. Je connaissais d’ailleurs plutôt bien le parcours. C’est un beau tracé urbain avec des passages dans les campagnes. C’était sympa et très roulant.»

Chez les hommes, le podium était complété par Antoine Parmentier et Morgan Taziaux. Côté féminin, la course a été remportée par Fanny Raty, qui a devancé Camille Coenen et Sarah Brachelaue.

Le 5 km pour Weitkunat

Premier à passer la ligne, toutes courses confondues, Baptiste Weitkunat avait fait le déplacement depuis Court-Saint-Étienne sur un coup de tête. «Je connais bien Laurent et je sais qu’il met toujours sur pied des belles organisations. Mais je dois bien avouer que je ne comptais pas faire de course ce mardi. Puis, finalement, une amie, également ma voisine, m’a proposé de m’emmener et c’était une belle occasion de faire du tempo sur un parcours roulant. Je suis parti un peu vite, sur des bases de 3 minutes au kilomètre avant de ralentir, de mettre le cruise control. J’étais beaucoup mieux au niveau de la respiration et il n’y avait personne derrière moi. Autant aussi profiter de la course.»

Derrière, Laurent Mourmaux décrochait la deuxième place juste devant le Luxembourgeois Dimitri Blum et l’Andorran Paul Chiss. Et, décidément, ce 5 kilomètres était international puisque c’est l’Espagnole Paula Allepuz Fuster qui s’est imposée chez les dames. «Je suis contente de ma performance même si j’ai encore dû m’arrêter à mi-course à cause de mon mollet capricieux. La deuxième dame est arrivée, m’a encouragée et j’ai su repartir. C’est vraiment grâce à elle que j’ai terminé.» Sixième du scratch, elle devance Lena Delvaux, septième, et Myrthe Meex, treizième, dans la catégorie féminine.

Rendez-vous en 2024? C’est bien parti

Courant dans tous les sens aux abords de la ligne d’arrivée, Laurent Saublens s’est posé quelques minutes afin de tirer un premier bilan, à chaud, de ce premier Marathon de Hesbaye. Et ce, juste après avoir jeté un œil aux derniers chiffres de fréquentation qui annonçaient 570 participants. «J’avais dit que je serais déçu en dessous de 500 donc je suis très content de cette fréquentation. D’autant plus que le Challenge hesbignon s’arrêtait lundi soir à Waremme. Ils ont l’expérience d’organiser à cette date et certains ont peut-être préféré courir en nocturne au vu de la météo, relate la cheville ouvrière de l’événement. Certes, il y a eu un peu de patinage à certains endroits car des bénévoles, voulant trop bien faire, ont été pris par le stress. Ce sont des petits détails mais qui n’ont pas de conséquences catastrophiques. Au niveau de la sécurisation et de la signalisation, il n’y a eu aucun problème. Je tiens vraiment à souligner la superbe collaboration avec la ville, c’est un point superpositif.»

À deux pas de là, Martin Jamar, l’échevin des sports, ne pouvait qu’acquiescer. «Les personnes avec qui j’ai pu parler sont ravies. Certains viennent de loin et sont très contents de découvrir la région avec un encadrement sécuritaire. Les retours sont vraiment bons.»

Il faut dire que Hannut est rôdé en termes d’organisation d’événements sportifs, notamment liés à la course à pied. «Avoir un marathon, c’était un beau challenge au niveau de la ville, histoire de la faire rayonner encore un peu plus à ce niveau. Et avoir près de 600 participants pour une première, c’est vraiment chouette. D’autant plus que ce week-end était un gros week-end sportif entre le beau vélo de Ravel, le test-day de l’écurie de Hesbaye, les 40 ans du club d’ULM et ce marathon. Cela demande beaucoup d’investissement au niveau de trois départements. Le service des infrastructures et des travaux a fourni pas mal de ressources. Le cabinet du bourgmestre s’est occupé de l’aspect sécuritaire en coordination avec la police et les secours. Et le service des sports accompagne l’événement en tant que tel.»

Et la réussite fut tellement au rendez-vous qu’on se projetait déjà vers 2024. «Il y a toujours des choses à améliorer. Notamment au niveau du parcours où on n’est passé que dans une seule partie de la commune. L’objectif sera de faire découvrir les autres villages lors des prochaines éditions, opine Martin Jamar. Nous aurons un débriefing avec l’organisation mais, d’un point de vue communal, oui on espère que cette édition en appellera d’autres.» Le rendez-vous est donc déjà quasiment pris pour le 15 août 2024. Sauf si la date change.