Football – P4C: Anthisnes s’offre les services de Marc Philippart de Foy

On ne chôme pas à Anthisnes ! Même un jour férié, Alex Liebens s’active. Et plutôt bien puisqu’il a finalisé l’arrivée de Marc Philippart de Foy, le flanc gauche de Templiers-Nandrin B. "C’est un très très bon joueur qui peut couvrir le flanc à lui tout seul et qui peut aussi finir les actions, savoure le coach anthisnois. C’est d’ailleurs lui qui avait marqué les deux buts lors de notre défaite 0-2 face à Templiers-Nandrin B la saison dernière. Je suis vraiment content de pouvoir compter sur un tel joueur dans mes rangs. "