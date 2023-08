Football (P2A) - Vanstechelman à la tête du losange momallois: "Nous sommes complémentaires aves mes coéquipiers offensifs"

Avec ses 190 cm sous la toise, l’ex-Faimois dispose aussi d’atouts que ses coéquipiers n’ont pas. C’est d’ailleurs du front qu’il a inscrit ses deux buts. Avec cette armada offensive, mais pas que, Momalle est armé pour jouer la tête du tableau.

"Vivons un match à la fois dans cette P2 qui me semble encore un cran au-dessus de celle de l’an dernier et on verra où ça nous mène", ponctue sagement Quentin Vanstechelman.

Si les offensifs momallois ont été à la fête face à Jehay, c’est aussi parce que, derrière eux, les copains ont excellé à la récupération et à la relance. C’est dans ce registre qu’Anthony Lo Presti, arrivé de Hannut, excelle. "Je me suis senti bien dans ce dispositif même s’il faudra encore quelques rencontres pour aiguiser nos automatismes", explique celui qui est associé avec bonheur à Hotton et qui tenait aussi à faire une mise au point. "Ces derniers temps, nous avons lu ou entendu que Momalle aurait du mal à gérer sur le long terme tous les égos qui composent son noyau et nous venons d’apporter une première belle réponse à ces commentaires négatifs". Voilà qui est dit !