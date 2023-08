Burdinne a flanché face à Thisnes en P2A, pas Arnaud Louis : "Les liens ne sont pas encore créés"

"Le petit Louis nous a embêté dans le milieu." La reconnaissance de Mathieu Belme en dit long sur la prestation d’Arnaud Louis samedi soir. Au four et au moulin, le jeune joueur n’a néanmoins pu empêcher la lourde défaite des siens. "6-0, ça fait mal dans les chiffres mais tous les gens présents ont vu de quoi nous étions capables en première mi-temps, se satisfaisait l’ancien Momallois. On s’effondre en deuxième et c’est là qu’on voit que nous sommes un nouveau groupe. Nous n’avons pas encore la mentalité qu’il faut. Ce n’était pas assez. Les liens ne sont pas encore créés. Cela résume bien notre préparation avec du très bon et du moins bon."