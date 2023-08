Basket-ball (Coupe AWBB): les Hutoises iront à Profondeville pour apprendre

"Cela va directement nous permettre de prendre la mesure de ce qui nous attend en championnat, explique un coach qui n’aura pas son groupe au complet. Outre de Carvalho blessée (NDLR: qui aurait sans doute joué avec l’équipe A), nous devons composer avec des joueuses qui reviennent de vacances et d’autres qui y partent. C’est un peu le lot de tout le monde et on va faire avec. Le but premier est de mettre tout le monde dans le même moule tactique."

D’ailleurs, gros changement sur le fonctionnement de l’équipe. "Contrairement à l’an dernier, cette fois, on veut que le travail soit commun avec la R1. D’ailleurs, nous nous entraînons en parallèle le lundi et faisons énormément d’interactions. On a les mêmes tactiques et on tente d’avoir une cohérence dans le coaching pour faciliter la vie des filles qui évoluent dans plusieurs équipes. Apparemment, l’an dernier, il y avait énormément de différences et de choses dès lors compliquées à emmagasiner pour les filles. De plus, dans le processus de formation, nos jeunes ont la chance de croiser la route avec des joueuses qui ont joué en D1 et qui peuvent énormément leur apporter. Dans le placement, dans l’intensité, la rigueur et les connaissances basket. C’est vraiment une chance."

Maintenant, ce mercredi soir, c’est le retour d’une compétition importante qui avait déjà permis au groupe de grandir l’an dernier. "On ne gagnera pas la compétition donc le but est d’apprendre, de grandir individuellement et collectivement, poursuit le coach. On a beaucoup de choses à apprendre et à mettre en place. Idem pour moi de voir mes filles en conditions de match. Ce sont des superbes matches de préparation avec des niveaux différents. "