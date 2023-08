Auteur de 3 buts face à Burdinne, Mathieu Belme a prouvé qu'il n'était pas trop vieux pour la P2

Un groupe qui a certes légèrement changé par rapport à la saison passée mais qui conserve le même état d’esprit avec une sérénité à toute épreuve. "Nous n’avions pas de pression mais à cœur de bien commencer. Le match aurait pu être tué avant la mi-temps. Nous avons fait le travail en gérant correctement nos émotions, détaille l’ancien joueur de Tirlemont en D2. En début de rencontre, nous avons laissé passer l’orage. Une fois qu’on a marqué en premier, on a senti que ça se compliquait pour Burdinne. On a donc fait comme on a toujours fait: dans la gestion, sans crise. On savait qu’on allait prendre le dessus, on ne savait juste pas quand."

Preuve s’il le fallait encore que l’expérience surpasse souvent la fougue. Surtout du côté de Thisnes. Impressionnants en deuxième période, les Hannutois auraient pu inscrire quelques buts de plus si les services de Belme avaient été exploités. Pour les chiffres, on repassera. L’essentiel est ailleurs. "C’était important de mettre directement la pression sur nos adversaires" concluait le milieu de terrain. Momalle l’a plutôt bien supporté, Faimes un peu moins.