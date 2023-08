"Notre secteur défensif a encore énormément de choses à apprendre": Anthony Racz frustré après le partage de Geer face à Tilff

Ce dimanche, l'ex-sociétaire hannutois aurait certainement aimé une meilleure entrée en matière. "Carrément, rétorque-t-il. Nous avons livré une première période mitigée. À la reprise, nous profitons d'un penalty tombé du ciel pour ouvrir le score. Après, nous doublons la mise. Dès lors, les gars pensent que la rencontre est pliée. Malheureusement, des erreurs défensives se sont payées cash. C'est vraiment très frustrant d'autant que durant les nonante minutes de jeu, je n'ai pas dû sortir un arrêt. Il y a bien eu quelques frappes adverses. Mais elles étaient loin du but."

Et sur les goals encaissés, la responsabilité de l’ancien verlainois n’est pas impliquée. "Un penalty est toujours une loterie. Et sur le second but, le milieu de terrain parvient à s'offrir une petite fenêtre pour placer le cuir hors de ma portée. Ma défense a assurément laissé trop d'espaces. À nouveau, je suis impuissant."

Et pourtant, le quatre arrière avait bien maîtrisé les velléités offensives tilffoises. "Absolument. mais notre secteur défensif reste très jeune. Il a encore énormément de choses à apprendre dans la gestion dans ce genre de situation." Après un petit revers, il est toujours important de rebondir au plus vite. "C'est certain, nous devons directement rectifier le tir samedi prochain face à Hombourg, insiste le nouveau geerois. J'espère aussi que nos avants auront plus d'impact offensif. Car nous possédons de la vitesse en reconversion offensive. Ce que je n'ai pas tellement vu en seconde période malgré l'entrée au jeu de nos fers de lance."

Finalement dans toute rencontre, les enseignements défilent à la pelle. Reste à solutionner les problèmes qui en découlent.