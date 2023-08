Football - Coupe de Belgique : Sérieux, Warnant assure l’essentiel face à Termien

Une fois l’orage passé, les Verts sont progressivement rentrés dans leur match et sont même parvenus à égaliser à dix minutes de la pause via Scevenels. Et confirmant leur suprématie naissante, les hommes de Stéphane Jaspart n’ont plus rien laissé à leurs adversaires après la pause, passant devant peu après l’heure de jeu grâce à ce même Scevenels. "On n’a plus trop vu notre adversaire en deuxième mi-temps, opine le coach warnantois. Certes, nous n’avons pas su faire le break mais nous n’avons rien concédé non plus."

Et c’est finalement sur ce score de 1-2 que la rencontre se termine. Un résultat synonyme de qualification pour Warnant, qui défiera le Tempo Overijse dimanche prochain. "C’était l’objectif, nous voulions évoluer à domicile pour encore avoir un match de préparation avant le championnat, qui reste la priorité, abonde Stéphane Jaspart. Sur ce match, nous n’avons pas été extraordinaires, mais nous avons été sérieux. Pour un premier match officiel, seulement trois semaines après notre reprise, c’était très correct. Je suis assez satisfait car il y a beaucoup de choses à en retirer, que ce soit positivement ou négativement."

Reste maintenant à confirmer cela face à une formation d’un calibre encore supérieur.

Arbitre: Erik Bury, assisté de Robby Celis et Bart Jacobs.

Cartes jaunes: Heeren, Carvalho, Janssen.

Cartes rouges: Dauwe (76e, directe), Janssen (92e, 2e jaune).

Buts: Jeunen (1-0, 8e), Scevenels (1-1 et 1-2, 35e et 68e)

TERMIEN: Valkeners, Piras, Opdekamp, Yakupçebioglu (62e Carvalho), Dauwe, Jeunen (77e Vanoppen), Ospitalieri, Oizaz, Janssen, Stefani (77e Bormans), Heeren.

WARNANT: Marly, Timmermans, Pierre, Biscotti, Nezer, Scevenels (68e Mabanza), Kambuania (68e Koffi), Miezal (60e Mievis), Cavillot (60e Monmart), Libert, Mavuba.