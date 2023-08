Hannut marque, ce mardi, le retour d'un marathon dans la région: "Nous voulions donner une autre dimension à l'épreuve"

Circulation autorisée pendant l’épreuve

Et c’est tout naturellement que l’organisation s’est tournée vers Thomas De Vierman, animateur sportif de la ville. "Au départ, l’idée était de faire un tour de tous les villages de la commune. Mais il y avait deux problèmes: le dénivelé et un passage par une commune voisine entre Merdorp et Moxhe. Nous devions également fermer des grands axes, ce n’était pas possible ", explique-t-il. Du coup, une solution intermédiaire a été mise en place: une boucle de 21km, à faire une ou deux fois en fonction de l’inscription au semi ou au marathon complet. "Car le but n’est pas de venir s’implanter et de perturber les habitudes, souligne Laurent Saublens. En plus, cela nous permet de rester sur un parcours le plus plat possible (NDLR: 100m de D + par boucle) et de simplifier les choses pour les services d’ordre. Car il faut bien se rendre compte qu’il y aura sans doute trois heures entre le premier et le dernier. Il y aura toujours moyen de circuler pour les automobilistes, sauf dans le centre-ville, tout est une question de bons sens. "

Des signaleurs en nombre

Depuis mi-janvier, date où la proposition de Laurent Saublens est arrivée sur les bureaux des instances communales, les deux parties sur donc sur le pont. Et à l’heure d’écrire ces lignes, tout semble rodé pour accueillir les participants aux quatre courses. Car en plus du semi-marathon et du marathon, deux tracés de 5 et 10km sont aussi proposés aux personnes intéressées. "Nous visions entre 700 et 1000 participants, mais nous serons en deçà, précise la cheville ouvrière de l’événement. Mais c’est logique, toutes les épreuves observent une courbe descendante. On peut tout de même se féliciter du nombre (NDLR: 438 pré-inscrits jeudi matin) tout en sachant qu’on peut encore s’inscrire sur place. Après, tout est rôdé, mais on n’est jamais vraiment prêt. Le principal, c’est qu’on ait trouvé tous les signaleurs." "Car il en faut quand même 80, intervient Thomas De Vierman. Nous avons emprunté un maximum de chemins F99C, qui sont interdits aux voitures, mais il reste quand même des intersections. "

Et il n’y a pas qu’au niveau des signaleurs que l’organisation doit être attentive. Les ravitaillements, prévus tous les 3.5km environ, demandent aussi une fameuse préparation. "Et là, je tiens à faire passer un message au nom de tous les organisateurs. Il serait bien que les participants s’inscrivent à l’avance car pour combien de personnes doit-on prévoir ? C’est difficile quand même, souffle Laurent Saublens. P our une question de pratique, nous avons opté pour des gobelets plutôt que pour des bouteilles. Car les gens ont tendance à garder les bouteilles et c’est plus difficilement gérable en termes de déchets. Nous avons prévu des bacs durant 200 mètres après chaque ravitaillement. Et en plus de l’eau, on propose des boissons isotoniques, des barres énergétiques mais aussi des chips ou des bonbons. Car on transpire donc on a besoin de salé et, d’un autre côté, un bonbon fait toujours plaisir. Le marathon n’est pas qu’une lutte physique, mais aussi mentale."

Une médaille et un t-shirt… pas pour tout le monde

Et au terme de leur effort, qui les verra démarrer et arriver au marché couvert de la ville, les participants, qui doivent rester dans un délai de six heures pour ceux qui prennent part au marathon, auront l’occasion de recevoir une médaille et un t-shirt. En tout cas, pour ceux qui se sont montrés les plus rapides à s’inscrire. "Cela concerne les personnes qui participent aux 21 et 42km. Il faut que les gens comprennent que les miracles sont impossibles. Les médailles sont personnalisées et il faut six semaines de délai pour les obtenir, explique Laurent Saublens. Nous avons fait une petite dizaine de publications et, quand on a réservé, j’ai pris sur moi de prendre un tiers de médailles en plus. C’est déjà pas mal car ça coûte déjà une certaine somme. Nous avons prévenu à chaque fois et la dernière médaille a été attribuée le 31 juillet, on ne saurait pas faire autrement. Concernant les t-shirts, c’est plus ou moins la même chose. Pour les 5 et 10km, on effectue une remise des prix avec des trophées en bois, histoire de se démarquer un peu. Et nous avons aussi prévu des dossards personnalisés, avec nom et prénom, pour chaque catégorie, pour autant que la personne se soit inscrite avant dimanche dernier."

De belles attentions pour cette première édition du Marathon de Hesbaye. Mais la plus belle satisfaction n’est pas celle de franchir la ligne d’arrivée avec le sentiment d’avoir donné le meilleur de soi-même ?