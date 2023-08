"J’ai déclaré forfait l’équipe pour la saison", raconte le président, Tony Martins. Du côté d’Alex Liebens, la rage est présente. "Comment peut-on se mettre en forfait général à l’aube de la reprise ?", s’exclame le tacticien anthisnois.

Hamoir B 3 – Xhoris B 1

Les hommes de Michaël Jourdan commencent le championnat sur les chapeaux de roues. "Il n’y a rien à dire, commente le T1 des Rats. On aurait dû alourdir la marque, mais retenons ces trois points encourageants. Tout le monde doit être concerné du début à la fin et ce fut le cas. Et tout cela devant 70 spectateurs, cela promet pour la suite."

Pour Denis Philippart, le score semble forcé. "Il y a eu des choses injustes comme un penalty non sifflé, peste l’entraîneur xhorisien. Notre équipe est plus compétitive que l’an dernier, mais ce ne fut pas notre jour."

Buts: De Grom (1-0 et 2-0, 8e et 50e), Lognoul (3-0, 56e), Léonard (3-1, 67e).

Remouchamps 2 – Ocquier 2

C’est un bon point pris par les Ocquiérois sur la pelouse adverse ce dimanche. "C’est tout simplement mérité, raconte André Gaziaux. On a une équipe solide et nous avons dû nous adapter à Remouchamps. Je ne peux que féliciter mes joueurs."

Buts: Orban (1-1, 24e), Andreini (2-2, 89e).

Trooz B 9 – Fraiture Sports B 1

Quelle surprise pour les hommes de Ghislain Deltour. "Je ne m’attendais pas à ça, admet le T1 fraiturois. C’est un match à oublier."

But: Deckers (3-1, 30e)