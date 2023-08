Le renouveau marchinois s’incline, mais méritait mieux. "On a quinze occasions franches qu’on ne met pas, commence Olivier Candaten. On aurait dû plier la rencontre bien plus tôt. Le gardien adverse sort un match cinq étoiles."

Engis ne peut qu’acquiescer. "On a souffert, avoue Éric Velghe. La fin de match était très compliquée."

Buts: Nottet (1-0, 15e), Velghe (2-0, 25e), Candaten (2-1, 30e), Broze (2-2, 35e), Velghe (3-2, 65e).

Amay B 1 – Montagnarde 1

Les Amaytois réalisent un bel exploit contre une équipe qui vise le top. "C’était dur, admet Steve Salentiny. Si on gagnait, j’aurais crié au hold-up. Nous avons bien défendu et gagné ce point au caractère."

But: Milissen (1-0, 80e).

Grâce-Hollogne 6 – Oreye B 1

"Il n’y a pas grand-chose à dire, souffle Fabrice Leurquin. Nous avons joué l’équipe du titre, je l’annonce et je me trompe rarement. Mes joueurs étaient en deçà de leur niveau. Il n’y a pas eu photo."

But: Strauven (4-1, 47e).

Haneffe 6 – Jehay B 0

Quel score pour les Haneffois ! "On était craintif pourtant, avoue Alain Jeanfils. Ils nous avaient battus en préparation. Finalement, nous avons pris rapidement le dessus avec un match exemplaire d’Antoine Laruelle qui, dans un bon jour, nous en plante six. On a confirmé notre ambition."

Du côté de Jehay B, le coach fait son mea culpa. "L’erreur vient de moi, explique Antoine Thomas. J’en ai peut-être demandé trop. Haneffe est très fort et le mérite leur revient."

Buts: Laruelle (6).

Oleye B 1 – Limont B 2

Les deux camps ne sont guère d’accord avec la physionomie de la rencontre. "Ce fut équilibré et cela pouvait tomber d’un côté comme d’un autre", résume Mansour Ndiaye, entraîneur limontois.

"On mérite tellement de prendre les trois points, se plaint le capitaine oleyen. Offensivement nous étions meilleurs."

Buts: Jalet (0-1, 6e), n.c. (1-2), Jalet (1-2, 89e).