"Notre première mi-temps était vraiment au top du top, résume Yannick Buron. Puis, au vu du score, mes joueurs n’étaient plus impliqués. Ils ont fait preuve de suffisance et c’est vraiment dommage. Nous aurions pu également garder le zéro. Je retiens tout de même notre bonne entrée en matière."

Buts: Burinato (3), Huet (2), Boccar (2), Lemaire (2), Vilet, Jacquerie pour Modave. Roelands pour Merdorp.

Clavier B 1 – Fraiture Sports 4

"On ne va pas regarder le score pour être honnête, commente d’entrée Christophe Grilo. L’impact physique dégagé par nos adversaires était beaucoup plus élevé que le nôtre. Je sais qu’on est capable de plus."

Pour les Fraiturois, ce fut une rencontre gérée d’une main de maître. "On a affronté une belle équipe, avoue Sébastien Baucamp. J’ai eu droit à un beau football de notre jeu. Je suis satisfait."

Buts: Albanese (0-1, 15e), Gaspard (0-2, 33e), Leprince (1-2, 55e) Willems (1-3, 65e).

Strée B 2 – Couthuin B 3

Couthuin B réalise une première mi-temps de rêve et se fait peur en seconde. "Nous rentrons au vestiaire sur une bonne note, sourit Geoffrey Verlaine. La première mi-temps était vraiment bonne. Cependant, nous aurions dû assurer pour pouvoir garder le zéro. Les trois points sont à retenir."

Buts: Radoux (0-1, 16e), Baillet (0-2, 34e), Gevers (0-3, 38e), D’Andrea (1-3, 52e), Cop (2-3, 70e).

Faimes B 3 – Hannut B 1

"On s’est sentis acculés malgré une première période équilibrée, explique Jean-Michel Pasleau. On égalise méritoirement et puis on encaisse sur une erreur défensive. Le troisième but est anecdotique." "J’ai vu un très bel adversaire, admet Raphaël Mathieu. On a été chercher cette victoire car ce ne fut pas si facile que cela. Ce fut un bon dimanche."

Buts: Rihon (1-0, 32e), Wille (1-1, 60e), Sacré (2-1 et 3-1, 70e et 87e).

Wasseiges B 5 – Lensois B 3

Les ouailles de Jonathan Huens s’offrent les Patronés. "On a été efficace au bon moment, reconnaît le T1 wasseigeois. On s’est battu les uns pour les autres." À Lensois, déception totale. "On rate de trop et cela nous coûte cet échec, souffle Michaël Tombal. C’était un match folklorique."

Buts: Bertrand (0-1, 2e), Linotte (1-1, 25e), Ferrin (2-1 et 3-1, 35e et 50e), Bastaits (4-1, 75e), Marchal (5-1, 85e), Monseu (5-2, 87e), Remacle (5-3, 90e).

Vaux-Borset 2 – Racour 0

"Les presser et accélérer le jeu a été la bonne tactique, raconte Fred Belucci. Mais je ne vois pas forcément de point de faible chez nos opposants."

Buts: Fallais T. (1-0, 81e), Lufuluabo (2-0, 86e).