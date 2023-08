Football - P4A: Limont gagne un point, Marchin en perd deux

Marchin continue ses percées vers l’avant mais laisse trop d’espaces derrière lui. Suite à cela, un coup franc est sifflé et Pierre Bernard suit un magnifique ballon donné par Adrien François.

Le score est de parité mais pas de quoi fausser les plans de Rouge et Bleu. En effet, cinq minutes plus tard, Clément Noleveaux permet aux siens de reprendre les devants et l’avance qui était la leur. Cependant, les Limontois ne se laissent pas abattre et obtiennent une occasion que Jordan Schoonbroed ne rate pas. Il récupère le cuir dû à un cafouillage au sein de la défense visiteuse.

Si la mi-temps sonne, la tête des Marchinois tout autant durant cette période où Jean-François Nossin remet les idées en place.

Au retour des vestiaires, tout semble parti dans le bon sens pour Marchin qui plante le troisième à la 50e via Paye. S’il tombe un peu plus tôt dans la surface de réparation, il se relève tel un félin voyant son repas arriver et d’une tête ravageuse, rappelant les plus grands headers du monde footballistique, assure son coup. Encore à l’origine d’une action qui permet aux siens de prendre les devants, Clément Noleveaux montre toute son élégance.

Durant la seconde partie de la rencontre, les protégés de Fred Bougelet poussent de plus en plus, se créent de nombreuses possibilités, mais les galvaudent à chaque fois. Soit les choix ne sont pas judicieux, soit ces derniers ne sont pas assez incisifs pour se mettre à l’abri. La montée de Delizée n’y change rien.

Alors que tous les yeux étaient rivés sur la victoire marchinoise, les esprits limontois se ressaisissent et poussent tant bien que mal sur des longs ballons qui se montrent avantageux. Sur une rentrée en touche d’Ebhodaghe, les locaux limitent la casse tandis que le gardien marchinois se mord les doigts…

Arbitre: Gianni Rizzato.

Cartes jaunes: Pirnay, Ebhodaghe, Paye.

Buts: Del Conte (1-0, 9e), Bernard P. (1-1, 17e), Noleveaux C. (1-2, 22e), François (2-2, 36e), Paye (2-3, 50e), Kelleter (csc) (3-3, 90e).

LIMONT: Vanvinckenroye, Lemaire, Van Calvo, Struys, Bernard, Ebhodaghe, Schoonbroed, François A., Rasquin, Reuchamps, François N.

MARCHIN: Kelleter, Preud’homme, Hougardy, Tournoy, Rumatowski, Deltour, Paye, Pirnay, Noleveaux C., Del Conte, Honnay.