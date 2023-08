Football - P2A: Thisnes assume son statut d’entrée

Mais le gardien ne peut rien sur une demi-volée croisée de Wanderson idéalement servi par Parthoens. La brèche est ouverte et les visités tentent de s’y engouffrer. Juste avant la mi-temps, Belme trouve le poteau. Partie remise. Dès le retour des vestiaires, Wanderson double la mise sur un service de Belme. L’emblématique leader se charge ensuite de soigner ses propres statistiques sur deux penaltys obtenus en l’espace de cinq minutes pour des fautes de main. Juste après, Licour, relativement discret jusque-là, y va de son petit but sur une magnifique frappe croisée. Burdinne en a plein les pieds et n’en finit plus de sombrer. Les belles actions de la première mi-temps ont laissé place à des tentatives bien trop prévisibles et stéréotypées. Il faut attendre la fin de rencontre pour revoir une tentative burdinnoise. Mais la frappe de Mauroy s’envole beaucoup trop haut. En face, Belme voit triple sur un service d’un Latour très altruiste. Le marquoir n’évoluera plus et c’est sur un score de tennis que les deux équipes se quittent.

Thisnes a impressionné devant une assistance garnie de plusieurs coachs de la série. Malgré un mercato intéressant, Burdinne a sans doute pris conscience de l’écart de niveau qu’il restait.

Arbitre: Tommy Deswysen.

Cartes jaunes: Fillieux, Louis, D.Bronckart, A.Bronckart, Triffaux, Formica.

Carte rouge: Wanderson (2e jaune, 76e).

Buts: Wanderson (1-0 et 2-0, 35e et 49e), Belme (3-0 et 4-0 sur pen, 55e et 60e), Licour (5-0, 65e), Belme (6-0, 88e).

THISNES: Olivier, R.Vinchent (67e Vanderveck), Sylla, De Vierman, Landrain, Vandenberg, Vandervost (69e Dierickx), Belme, Licour, Parthoens (60e Latour), Wanderson.

BURDINNE: Couscheir, Joao (56e Mauroy), Dorval (79e Musial), Fillieux, Cornelis (56e Triffaux), A.Bronckart, Louis, D.Bronckart, Modica, Formica, Warnotte (65e Mathieu).