Football - P2A: Ouffet et Waremme B se neutralisent

Dès l’entame de match, les visiteurs tentent de faire bouger un bloc local bien en place. Doucy se signale sur une tête mais Smits lui répond sur une frappe sans danger. À la 20e minute, le portier condrusien se loupe mais Doucy tire à côté du but vide. Un raté qui va se payer cash. Juste après, les Wawas concèdent un penalty transformé par Pollain. Les Ouffetois manquent de peu de doubler la mise mais Renard et Beduin manquent de justesse.

Au retour des vestiaires, Franzen rétablit immédiatement la parité pour les Hesbignons. On les pense lancés vers la victoire mais Ouffet résiste au rythme des actions ratées par son adversaire. En contre, Marchal va même redonner l’avance aux siens sur un bel enchaînement. Au caractère, les Waremmiens vont néanmoins parvenir à recoller via Denoel. Malgré plusieurs tentatives visiteurse, le score n’évoluera plus.

Ouffet a joué avec ses armes, Waremme B a oublié d’utiliser les siennes.

Arbitre: Fabien Laforge.

Cartes jaunes: Wolfs, Demarteau, Smits, Bolly, Willmann, Masset.

Carte rouge: Pollain (directe, 82e).

Buts: Pollain (1-0 sur pen, 35e), Franzen (1-1, 47e), Marchal (2-1, 64e), Denoel (2-2, 78e).

OUFFET: Masset, M.Beduin, Faniel, Smits, Demarteau (60e Marchal), Perez Perez, Renard, Bolly, Pollain, Henry (65e Coulée), L.Beduin (66e Fakih).

WAREMME B: Rigot, Alardin (60e Dedry), Koener, Claudepierre, Gielen (60e Willmann), Palermo, Reynders, Wolfs, Franzen (80e Guadagnano), Winkelmann, Doucy (63e Denoel).