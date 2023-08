Football (P2A) - 9-2 : Jehay a été passé à la moulinette par Momalle

Après un premier quart d’heure d’observation qui voit les deux équipes amener timidement le danger dans le rectangle adverse, Christophe Desmedt secoue ses joueurs qu’il estime trop mous dans les duels. Trois minutes plus tard, Mathelot adresse un long ballon vers le point de penalty où Vanstechelman place un front victorieux. Après avoir été tancé, Momalle est lancé. Deux minutes plus tard en effet, une rapide reconversion voit Vanstechelman, au milieu de terrain, dévier subtilement le cuir dans la foulée de Ribeaucourt qui impose sa vitesse et va crucifier Surkijn. Jehay a pris deux uppercuts et titube comme on ne l’a jamais vu la saison dernière. Momalle, lui, vise le KO et il surviendra rapidement du pied de Cossalter bien servi par Ribeaucourt. Vanstechelman-Ribeaucourt-Cossalter, le trio d’attaquants n’a pas eu le temps de gamberger. La saison des artificiers est lancée et le feu d’artifice est somptueux. Jehay, lui, est méconnaissable. Coincé entre Streel et Pohl, Di Miceli a du mal à se créer une fenêtre de tir. Marco Derenne, le stratège jehaytois, en a plein les pieds avec le grand Lo Presti. Et comme la défense jehaytoise est régulièrement prise de vitesse et que tout sourit aux locaux, les buts continuent de tomber. Et ce ne sont pas les deux buts inscrits par les Jehaytois qui atténueront leur sentiment d’avoir été humiliés. "Je prends la responsabilité de la défaite pour moi qui ai décidé du plan de jeu. La remise en question débute dès maintenant", confiera Franck Walo. "J’avais choisi une formule offensive et mes hommes ont parfaitement géré la rencontre de A à Z", résumera de son côté Christophe Desmedt.

Arbitre : M. Clermont.

Cartes jaunes: Pizzinato, Nguiamba, Volont, Cortellini.

Buts : Vanstechelman (1-0, 18e), Ribeaucourt (2-0, 20e), Cossalter (3-0, 25e), Ribeaucourt (4-0, 30e et 5-0, 35e), G. Derenne (5-1, 37e), Cossalter (6-1, 42e), Knuts (7-1, 53e), Vanstechelman (8-1, 59e), Cossalter (9-1 sur pen., 62e), Lokola (9-2, 80e).

MOMALLE : Dequinze, Streel, Pohl, Ribeaucourt, Knuts (69e Nguiamba), Lo Presti, Cossalter, Vanstechelman (59e T.Rovny), Doverin (64e Ouchan), Hotton, Mathelot (72e Arcadipane).

JEHAY : Surkijn, Bodart, Pizzinato, Leva (46e Pirotte), Di Miceli, Derenne M., David (66e Thirion), Volont, Derenne G. (46e Lokola), Melin, Cortellini.