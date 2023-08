Football - P1: Hannut s’impose sans sourciller face à l'UCE Liège

À la pause, Hannut mérite amplement son avance. D’ailleurs, le début de la seconde période est du même acabit que la première. Louis, bien servi par Javaux en profondeur, lobe Perazzelli et double l’avance des siens (2-0). Hannut est sur du velours. De leur côté, les Liégeois tentent de réduire le score. Mais Botterman est toujours là pour repousser les envois de Tudisco, puis Mayamba. À l’heure de jeu, ce dernier se réceptionne mal suite à une tête et s’écroule. Blessé, il doit quitter le jeu. "On craint même une rupture du tendon d’Achille", confesse Olivier Ledent, le coach de l’UCE.

Du côté hannutois, Jofray Hella n’hésite pas à faire tourner son noyau, faisant monter au jeu des jeunes joueurs qui ont tous apporté leur pierre à l’édifice. Que ce soit Mauro Magnetico, qui a dû suppléer Crotteux victime d’un point de contracture à la cuisse, ou encore Charlier, qui s’est créé de belles opportunités.

À quelques minutes du terme, Javaux remet sur la tête de Lionel Loyaerts qui n’a plus qu’à pousser au fond pour sceller le score (3-0). Les Verts débutent leur saison de la meilleure des manières, ne manquant pas de se positionner comme de sérieux candidats aux premiers accessits. De son côté, l’UCE Liège a manqué de précision dans la dernière passe et face au but. Rien de catastrophique, mais il faudra se montrer plus appliqué dès la semaine prochaine.

Arbitre : Yves Gaillard Nzegue

Cartes jaunes: Fraccari, Louis, Javaux, Magnetico L. ; Grava, Namotte

Carte rouge: Camara (84e, 2CJ)

Buts : Jamart (1-0, 5e), Louis (2-0, 52e), Loyaerts L. (3-0, 82e)

HANNUT : Botterman, Javaux, Cwynar, Dokens, Dreze H., Crotteux (40e Magnetico M.), Fraccari, Geuns, Jamart (64e Charlier), Loyaerts L. (83e Magnetico L.), Louis (73e Loyaerts A.)

UCE LIEGE: Perazzelli, Dabeye, Henquet, Grava, Olivier, Camara, Lamah, Thirion (77e Garcia-Aparicio), Tudisco (69e Orsini), Namotte, Mayamba (63e Crespin)