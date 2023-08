Football - P1: Alors qu’il menait 0-2 à la 90e, Geer concède le nul à Tilff

Et de fait, même si Geer avait tendance à mettre plus le pied sur le ballon, ses actions offensives manquaient de justesse et de détermination. De son côté, Tilff jouait dans la même cour avec encore plus d’imprécisions.

Autant dire que cette partie laissait les spectateurs sur leur fin, eux qui se réjouissaient des premières sensations du ballon rond. Une belle frappe de Père à la demi-heure méritait enfin un regard attentif. Le rideau se tirait ainsi sur une première armure livide.

Directement à la reprise, les Bleus héritaient d’un coup franc sur la gauche. Henquet le travaillait pour Bekaert dans le rectangle. L’arbitre sanctionnait une intervention fautive de Ziani. Julin ne tremblait pas pour donner l’avance aux siens (0-1). Du pain béni dont profitait Henquet pour alerter la tête de Vigil Bajo sur un corner de la droite (0-2).

Sur du velours, les Hesbignons n’avaient plus qu’à gérer. Sauf que ce fut de manière maladroite. Lançant ses dernières forces dans un combat logiquement perdu d’avance, Choupo obtenait aussi un penalty. El Ghoulbzouri, en vieux renard, concluait (1-2). Dans les arrêts de jeu, c’était encore lui qui épinglait le pauvre Racz pour rétablir la parité (2-2). Une triste fin pour des Geerois qui auraient, sans conteste, dû l’emporter ce dimanche.

Arbitre: Nicolas Joskin.

Cartes jaunes: Coulée, Ziani, Fofana ; Georges, Julin, Vigil Bajo, Père.

Buts: Julin (0-1 sur pen, 46e), Vigil Bajo (0-2, 60e), El Ghoulbzouri (1-2, sur pénalty 90e), El Ghoulbzouri (2-2, 90e+5).

TILFF: Aerts, Palmaers, El Farsi, Ziani, Moscato, Duchnik, Coulée (65e Choupo), Lakaye (79e Mbazoa), El Attar (81e El Ghoulbzouri), Mbarga (68e Fofana), Asensio.

GEER: Racz, Georges, Henquet (66e Docquier), Julin (82e Vervoort), Vigil Bajo, Merchie, Père (82e Velegan), Bekaert (57e Pasteels), Cokgezen, Philippe, Fadda.