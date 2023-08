Football - Coupe de Belgique: Wanze/Bas-Oha signe un exploit historique et défiera la RAAL au 4e tour

Mais la division qui sépare les deux équipes ne se reflètent pas du tout sur le pré tant les hommes de Jean-Yves Mercenier sont bien disposés et empêchent leurs adversaires de développer leur jeu. Mieux encore, ils se créent plusieurs grosses occasions mais Adam, Moulin et surtout Neerdael, seul devant Figys, ne trouvent pas le cadre alors qu’ils sont en bonne position ou buttent sur le portier des Flandriens.

Dans l’autre camp, les visiteurs tentent tant bien que mal, en multipliant les mouvements d’inquiéter outre mesure un Henrotte qui se montre tout de même attentif devant Figys et Razzi. Mais ce premier est surtout est une affaire de penaltys… qui ne sont finalement pas accordés. Peu après le quart d’heure, un tacle de Denorme est signalé fautivement par l’assistant, déjugé par Monsieur Bertholet. Ce même homme en orange qui ne siffle pas non plus deux coups de pied de réparation pour Wanze/Bas-Oha malgré les protestations, sans doute justifiées pour l’un des deux, des Bleus.

Le deuxième acte reprend sur un rythme plus mineur et les occasions se font moins nombreuses. On sent que plus les minutes passent, plus le stress, et sans doute la fatigue, envahissent les deux formations. Sans se montrer particulièrement dangereux, les visiteurs accentuent leur pression, mais ne trouvent pas le cadre hormis sur une reprise à bout portant de De Drie sauvée in extremis par le portier local. Ce même Henrotte qui se met encore en évidence à un quart d’heure du terme sur une frappe enveloppée de Dewaele. Sur le contre, Honay et Bertrand combinent bien et le second cité peut frapper, un envoi ralenti (du bras ?) et finalement contré par un défenseur alors qu’il prenait la direction du cadre.

Ne prenant plus le moindre risque, les deux formations se dirigent alors vers la séance de tirs au but tant redoutée, mais surtout, redoutable pour le vaincu. Et à ce petit jeu, ce sont les locaux qui s’en sont sortis le mieux, ne ratant qu’un envoi par Bisconti, loupant la balle de match, alors que Fernandez canonne au-dessus et que Henrotte offre la qualification aux siens en sortant la tentative de De Drie. Wanze/Bas-Oha se qualifie donc pour la première fois de sa jeune histoire pour le quatrième tour de la Coupe de Belgique. Avec un adversaire prestigieux au programme: La Louvière. Solide !

Arbitre : David Bertholet, assisté de William Bara et Arthur Van Geyssel.

Cartes jaunes: Amisso, Fernandez, Carraro, Moulin.

Tirs au but: Bertrand (1-0), Fernandez (1-0), Neerdael (2-0), Figys (2-1), Wagemans (3-1), Panneel (3-2), Adam (4-2), Dewaele (4-3), Bisconti (4-3), De Drie (4-3).

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Honay, Moureaux, Beaujean, Wagemans, Denorme (67e Bisconti), Moulin, Chabot (67e Carraro), Bertrand, Adam, Neerdael.

VOORDE-APPELTERRE: M.Figys, Razzi (46e Amisso), Allachi (72e Devillé), Dewaele, Spruyt, Fernandez, G.Figys, Machtelinckx (82e Dumortier), De Drie, Ponnet (79e Van Mossevelde), Panneel.