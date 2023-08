Football (Coupe de Belgique): Verlaine souffre mais défiera l’ex-géant Lokeren

Car, pour le même prix, Verlaine sortait déjà du tournoi. "Et cela aurait été une catastrophe, avoue Mourad Lachhab, le T1 des Taureaux. Sauf respect, face à un adversaire qui évolue trois divisions en dessous, on doit passer à tous les coups. Enfin, on passe, hein, et c’est le plus important. Mais on a encore du boulot…"

Verlaine a en effet caffouillé son football. Après, vu que c’est un noyau quasi tout neuf, il ne fallait pas attendre non plus des miracles pour cette première officielle. On pourra reprocher pas mal de déchets aux Taureaux, mais pas leur engagement. Dès les premiers instants, les locaux mettent la pression. Ils se battent sur tous les ballons Il n’y a, assez étrangement, pas trop d’occasions pour les locaux dont la domination est assez stérile en première armure même si un coup franc de Gilsoul est boxé en corner par le héros d’en face, Vossen, alors que dans la foulée, un ballon est sauvé sur la ligne.

C’est surtout en seconde période que la domination de Verlaine se traduit. Les Taureaux tentent de mettre de plus en plus de rythme dans la partie avec des occasions qui se multiplient. Replacé en 9, Loris Doyen fait beaucoup de bien et permet enfin à Verlaine d’être un peu plus concret même si jamais le but ne tombera. Un ballon est ainsi sauvé sur la ligne alors que l’enfant du club place un ciseau sur la ligne. C’est au tour de Gilsoul, dans la foulée, de frapper sur le portier qui sort vraiment tout. Les visiteurs vont craquer, cela semble clair, mais ils tiennent tant et plus. Et l’incroyable semble arriver quand en contre, Landen est tout proche du 0-1.

C’est finalement 0-0 en fin de match. Un 0-0 qui montre que Verlaine n’est pas du tout prêt. Et que le boulot ne manque pas, normal à ce stade-ci de la saison. Il faut donc une bonne vieille séance de tirs au but pour départager les deux équipes. A ce petit jeu, les Taureaux se montrent les plus adroits et font parler leur expérience pour s’imposer. Au tour suivant, dimanche prochain, ils prendront la direction de Lokeren pour aller défier un ex-géant du football belge niché désormais en N1. Cette fois, le favori ne sera pas celui qu’on croit.

Arbitre: Mathieu Vahé.

Cartes jaunes: Lambeets, Calens, Gilsoul, Lemmens, Dethier-Dolhen.

Tirs au but: Debra (1-0), Wanya (1-1), Dago (2-1), Carlens (2-1), Bonemme (3-1), Strauven (3-1), Limbourg (4-1).

VERLAINE: Dengis, Debra, Camara (46e Tamagni), Legear (38e Choukri), Doyen, Stasse (63e Limbourg), Dago, Miceli, Gilsoul (85e Renier), Bonemme, Dequaire.

LANDEN: Vossen, Beelen, Wanya, Knapen, Lambeets, Prouvé, Carlens, Abbas, Lemmens (73e Diederich), Geusens (91e Dethier-Dolhen), Strauven.