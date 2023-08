Football (Coupe de Belgique): Stockay s'offre un derby de feu face à Hamoir

Face à une D3 flamande, les gars de Manu Valoir se battent et rentent assez bien dans la rencontre. Ils mettent le pied dans les duels et s’offrent, assez vite, quelques balles de but. Dans l’autre camp, les locaux sont aussi quelques fois dangereux, mais dans l’ensemble, pas trop de danger.

Le début de la seconde période est décisif dans cette rencontre. À peine monté au jeu, l’ancien Waremmien Jessy Boseko centre à la suite d’un contre et son tir est dévié deux fois par un défenseur local dans son camp (0-1).

L’ouverture du score est laborieuse mais méritée quelque part pour Stockay qui passe devant d’emblée. La suite ? Des possibilités pour les locaux qui ne marquent pas mais aussi pour Stockay qui ne parvient pas à faire totalement la différence et se mettre à l’abri. Pas trop grave: Stockay accède au tour suivant où il affrontera Hamoir dans un derby de feu. Notre football régional s’en réjouit déjà…

Arbitre: Bjorn Wydaeghe.

Cartes jaunes: Vercauteren, Caufriez, Bakija, Jurdan, Taghon, Sternon, Pieters,

But: Boseko (0-1 47e).

AELTER: Rogiest, Van Der Cruyssen (69e Taghon), Sucaet (56e Van Hecke), Rushiti, Hoornaert, Smessaert, Verplancke, Pieters, Vyey, De Smul (89e Van Den Meerschaut).

STOCKAY: Alfieri, Dachelet, Basha (73e Labrahimi), Niankou, Jurdan, Sternon, Boumediane (46e Boseko), Saidi (46e Bakija), Pannier, Caufriez (84e Sangare), Ronvaux.