Basket-ball (Coupe de Belgique): sept Comblinois dans les doubles chiffres pour donner la qualif

Maintenant, c’était sans compter sur des visiteurs très en réussite, bien organisés et sans complexe. Et si Princen tentait de faire avancer le marquoir, c’est Hasselt qui filait à 6-20. Mais pas de panique dans le camp local où l’on prônait la patience et débutait les remplacements avec un Goémé signant directement sa montée au jeu par une bombe. Malgré l’intensité d’un très bon Malempré, les visiteurs jouaient plus juste avec un 31-38 au marquoir et des locaux devant composer avec les fautes. En sortie de temps mort, les locaux allaient alors passer en défense de zone pour perturber un adversaire voyant Iarochevitch puis L’hoest frapper à distance pour passer à 49-47 juste avant la pause.

Maintenant, beaucoup de détails étaient négatifs. Comme le pourcentage aux lancers (18 sur 29), les pertes de balle (17) ou encore trop de rebonds perdus (22 rebonds offensifs captés par les visiteurs). Avec plus de détermination, un Rondoz intense et un public commençant à chauffer, les locaux allaient progressivement prendre le contrôle. Sans réussite à distance (60-59), les locaux compensaient par une intensité qui allait user les visiteurs. Puis Bodson entrait dans sa zone alors que Matisse, transformé en meneur, alimentait ses coéquipiers pour filer à 79-66.

Le dernier quart était contrôlé par des locaux unis défensivement et solides dans leur intensité pour ne plus être inquiétés mais ratant encore plusieurs choses simples les empêchant de passer la barre des 100 points. La victoire est donc là, comme l’esprit, mais aussi la marge de progression. Dimanche, ce sera un duel contre les voisins de Esneux Saint-Louis United où on s’attend à une réception tout aussi intense.

QT : 28-27, 21-17 (49-49), 30-17 (79-66), 18-14.

COMBLAIN : Malempré 14, Goémé 13, Giebens 4, Princen 8, Rondoz 12, Bodson 10, Matisse 12, Iarochevitch 13, L’hoest 11.