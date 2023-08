Basket-ball (Coupe AWBB): Huy réalise un premier exploit face à Kain

Forts de leurs 10 points d’avance, les Mosans rendaient coups pour coup dans dix premières minutes riches en panier. Car Gustin était aussi directement dans le bon rythme avec 9 points pour lancer le premier quart et ainsi préserver les 10 points d’avance malgré la réussite des visiteurs. "J’ai vraiment aimé l’attitude du groupe avec des joueurs appliqués et à l’écoute", explique un Jovenau voyant son équipe filer à +20 dans le 2e quart. "L’adversaire avait des absences en périphérie mais était complet dans la raquette. Bouchaouir a fait un gros travail défensif en plus de ses points. Maintenant, en fin de période, les visiteurs ont mis une grosse intensité défensive pour faire fondre notre avance. "

34-24 au moment d’engager le deuxième quart, la rencontre changeait alors d’âme, les défenses se faisant de plus en plus présente et, surprise, celle de Huy allait aussi tenir le choc. Avec un Colle qu’on est heureux de retrouver sous la vareuse mosane, l’écart restait stable. Mais dans une chaleur intense, les organismes souffraient dans le dernier quart, les actions devenant plus décousues. Kain tentait de remettre le couvert en fin de match comme en fin de première période mais, cette fois, les Hutois ne cédaient pas. Le magnifique finish d’un Roncali impérial, les bombes de Danze et Bouchaouir puis les lancers de Njoumegni permettaient de conserver les commandes pour signer une superbe victoire.

QT : 24-24, 18-16 (52-40), 13-14 (65-54), 15-22.

HUY : Tiquet 2, Roncali 10, Njoumegni 13, Danze 11, De Neve 1, Colle 5, Gustin 13, Paeleman 0, Bouchaouir 15.