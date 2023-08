Football (P4A) - Marchin prendra-t-il déjà de l’avance sur Limont ?

Enfin ! Le championnat provincial reprend ses droits et c’est du côté de Limont que nos regards seront tournés pour cette première rencontre qui s’annonce d’ores et déjà intéressante pour les deux clubs. Si, l’an dernier, ces deux écuries ont échoué de peu dans leur quête de l’accession en P3, c’est avec un sentiment revanchard qu’elles abordent ce choc. Bien décidées à passer un cap, elles devront dans un premier temps arriver à bout de nombreux candidats.