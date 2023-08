Football (P3A) : Un choc entre Huccorgne et Strée pour lancer les hostilités

À l’aube d’une nouvelle saison qui s’annonce plus passionnante que jamais, voilà que le hasard du calendrier nous offre un choc explosif entre Huccorgne et Strée pour faire sauter le bouchon de champagne d’entrée de jeu. Avec leurs deux solides noyaux, les équipes d’Éric Heine et de Carmelo Zambito semblent en tout cas armées pour jouer les premiers rôles dans une P3A plus indécise que jamais. Et malgré l’avantage de jouer à domicile, cet affrontement ne donne guère du plaisir à l’entraîneur-joueur local, Éric Heine. "J’aurais vraiment préféré commencer contre une moins grosse équipe. L’équipe ne me semble pas encore prête au premier abord et nous avons déjà eu quelques petits physiques lors de la préparation." Mais ne comptez pas sur l’emblématique entraîneur mosan pour s’avouer vaincu. "Je n’ai plus vu Strée depuis pas mal de temps mais ils ont plusieurs belles individualités. On joue chez nous mais nous savons que ça sera compliqué. "