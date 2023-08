Football (P2A): Franck Walo, avant Momalle - Jehay: "Un match ne se gagne pas sur papier"

Respectivement deuxième et troisième du défunt championnat Momalle et Jehay se retrouvent déjà. Si les Momallois ont transféré du lourd pour cette fois atteindre leur objectif de montée, Jehay a lui procédé par touches chirurgicales et visera le Top 5. Un changement notable toutefois dans les rangs jehaytois: l'arrivée de Franck Walo comme chef de bande. "J'ai débarqué rue Saule Gaillard dans de très bonnes conditions à la tête d'un groupe très mature qui a fait ses preuves mais qui avait besoin d'un peu plus de concurrence, explique le coach qui aurait aimé une période de préparation un peu plus longue. Je pense que tous les entraîneurs en sont au même point. Comment jauger la réelle valeur du groupe après quatre ou cinq semaines d'entraînement? Mais demain il y aura match et il faudra le jouer. Momalle? Sur papier c'est costaud dans tous les compartiments du jeu. C'est un effectif qui jouerait les huit premières places en P1. Mais un match, heureusement, ne se gagne pas sur papier. Momalle est une première montagne qui se dresse devant nous et je pense que nous pouvons renverser des montagnes." Toujours en phase de rodage, Momalle s'apprête donc à rencontrer un adversaire déterminé à ne pas se laisser manger. "Jehay pour débuter ce n'est pas un cadeau car c'est une formation qui a peu changé, dont on connaît les qualités et qui n'aura rien à perdre, intervient Christophe Desmedt. Mais nous avons des ambitions au classement donc il faut débuter la saison de la meilleure des façons. Avec des leaders comme Cossalter et Pire déjà bien affûtés." Notre attaquant s'est préparé quasi comme un professionnel et notre gardien est une de mes plus grandes satisfactions jusqu'ici. Mais je considère chaque joueur comme essentiel. Il n'y a pas de vedette à Momalle."