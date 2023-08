Football (P1) - Flémalle, bien plus qu’un simple figurant: "Nous assumons notre statut d'outsider"

Car les échéances n’attendent pas et le début du championnat est déjà pour ce dimanche alors que les automatismes sont loin d’être parfaits même si certaines certitudes n’ont pas volé en éclats. "On va continuer à pratiquer le même football que l’année passée car nous avons cherché des profils qui collaient à notre manière de jouer, précise Hervé Houlmont. On peut quand même noter que nous avons sans doute plus de taille. "

Une donnée qui pourrait se révéler décisive dans un championnat où Flémalle espère avoir un coup à jouer. "Il faudra tout de même faire attention aux Liégeois qui risquent de descendre de D3. Il faudra sans doute 42 voire 45 points pour se sauver, insiste le coach. Mais nous, on ne vise pas le maintien. Très ouvertement, on doit se situer entre la quatrième et la septième place. Nous assumons notre statut d’outsider. "

Il est vrai que les Hanrez, Sylla ou Burton, arrivés cet été, doivent permettre à Flémalle de vivre une saison tranquille. Avant, sans doute, dans les années à venir, de viser une montée. Car Flémalle, après s’être refait un nom sur la carte du football provincial, compte bien s’en faire un sur la scène nationale. Et ça, le club ne s’en cache pas !