Football (P1) - Face au Tilff de Jean-Marie Raucq, Geer et Nicolas Henkinet se méfient: "Ils sont surprenants"

Et face à Tilff, équipe promue de deuxième provinciale et entraînée par un certain Jean-Marie Raucq, les Geerois savent qu’ils n’auront pas la tâche aisée. Nicolas Henkinet, qui a bien vu les résultats des Tilffois en préparation, se méfie particulièrement des plans préparés par son opposant. "Même si c’est une équipe que l’on connaît peu et contre qui, théoriquement, on est censé prendre les trois points, leurs résultats en préparation prouvent qu’il faudra faire attention du début à la fin."

Car l’air de rien, Jean-Marie Raucq et ses troupes sont parvenus à écraser Momalle et vaincre La Calamine. Des arguments suffisants pour faire prendre conscience à l’entraîneur geerois que son adversaire a énormément de potentiel pour faire mal. "Ils sont surprenants. Ceux qui disent que Geer va surclasser cette équipe se trompent énormément. Avec Jean-Marie Raucq comme coach, cette équipe a l’expérience qu’il faut de la P1. Je les vois d’ailleurs réaliser un superbe championnat. Ils seront très dangereux, nous devrons être sur nos gardes…"

De quoi justement se lancer à l’aube d’une saison qui pourrait être historique pour le club hesbignon. Mais pour cela, ce Tilff est la première étape d’une longue course.

Arbitres: Nicolas Joskin, assisté d’Olivier Dethine et Sébastien Henikenne.

GEER: Bekaert, Docquier, Georges, Pasteels, Fadda, Henquet, Père, Merchie, Philippe Julin, Vervoort, Vigil Bajo, Racz, Cokgezen, Velegan.