Football (P1) - Amaury Geuns: "Hannut a fait de bons résultats en préparation"

Mais le partage, avec une défaite finale aux tirs au but face à Aywaile en Coupe de Belgique, doit en tout en cas encourager les partenaires d’Amaury Geuns à continuer dans cette voie. D’ailleurs, le capitaine des Verts semble assez confiant en vue de ce début de championnat en première provinciale. "Les troupes vont plutôt bien, sourit le médian. On a vécu de bons résultats alors que nous venions de loin. "

Car si le milieu de terrain s’est montré assez discret depuis quelques semaines, il se montre finalement assez satisfait du mercato de son club. "On nous avait demandé de nous faire confiance et le comité a réalisé un excellent travail. Il faut les remercier pour cela. La philosophie du coach me correspond bien: il adore le ballon et développer un beau football tout en restant efficace."

Et pour battre UCE Liège, la tactique doit être simple: tout donner. "Il est primordial de bien démarrer, avec une victoire. Si tout le monde est concerné, il n’y a pas de raison de se faire peur. Notre adversaire est totalement remanié, donc ça reste tout de même un beau point d’interrogation."

Arbitres: Yves Gaillard Nzegue, assisté de Philippe Godin et Vincent Villez.

HANNUT: Botterman, Dokens, Adrovic, Javaux, Cwynar, Dreze, Crotteux, Fraccari, Geuns, Loyaerts, Jamart, Charlier, Louis, L.Magnetico.