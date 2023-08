Football (Coupe de Belgique) - Warnant passe au révélateur Termien: "Un bon test pour voir où on se situe"

Ça tombe bien, le championnat n’est pas encore pour tout de suite. Mais la Coupe de Belgique, elle, n’attend pas. "Ce match tombe bien, c’est bien d’affronter une équipe de D3 comme ça. Et ce sera surtout un bon test pour voir où on se situe. Tout ce que je sais, c’est qu’on va affronter une équipe ambitieuse qui est montée il y a deux ans et où on retrouve notre ancien joueur Gabi Carvalho, développe Stéphane Jaspart. Mais je suis plus focalisé sur mon équipe. J’attends une belle prestation d’elle et si c’est le cas, le résultat devrait venir avec. Ce qui serait bien, c’est de passer un tour pour jouer chez nous la semaine prochaine. Une élimination ? En soi, ce n’est pas grave du tout. Mais ça voudrait dire que nous ne sommes pas prêts du tout. "

Un joueur qui se sent prêt, c’est Florent Marly. L’ancien dernier rempart de Huy devrait vivre ses premiers instants avec les Verts ce dimanche. "Tout va bien pour moi, rigole celui qui est également passé par Hamoir et Richelle. Mon intégration s’est bien passée. Sportivement, avec quatre séances par semaine, il faut aller chercher les efforts physiques mais ça va aussi. En tout cas, nous sommes sereins et nous savons de quoi nous sommes capables. Moi je me sens prêt à jouer avec ma nouvelle équipe. Physiquement et mentalement, je suis OK et j’ai hâte de toucher aux matchs officiels. Pour défier une équipe comme Termien, il va falloir être prêt dès la première minute car c’est toujours compliqué de jouer des équipes comme celles-là. "

Mais c’est aussi un bon révélateur du niveau qu’on pourra attendre de ce Warnant version 2023-2024.

Arbitre: Erik Bury, assisté de Robby Celis et Bart Jacobs.

WARNANT: Jaa, Marly, Crespin, Dejoie, Libert, Mavuba, Piette, Timmermans, Biscotti, Cavillot, Kambuania, Koffi, Mievis, Miezal, Monmart, Nezer, Mabanza, Scevenels.