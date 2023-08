Football (Coupe de Belgique): Une première victoire pour Hamoir ?

Il est juste de dire aussi ces rencontres amicales ont été précédées de séances assez physiques et que le staff a procédé à des nombreux essais de joueurs à des positions inhabituelles.

Les Rats rêvent quand même d’emporter leur première victoire de ce début de saison face à un adversaire qui déplacera un large contingent de supporters vu que, dès lundi, un premier car rempli de 60 supporters était déjà programmé. Et pour les accueillir dignement, le comité des Bleu et Noir a prévu une restauration italienne avec des arrosticini et focaccia notamment. Il devrait donc y avoir de l’ambiance samedi sur le coup de 18 heures en bordure du Néblon.

Le coach Miceli en est bien conscient et effectue un petit état des lieux. "Dire que je suis pleinement satisfait ne serait pas honnête car les matchs amicaux n’ont pas été à la hauteur des espérances. Au niveau du travail effectué lors des séances d’entraînement, là, je peux dire qu’on est bien. La coupe ne nous a jamais trop réussi et au tour suivant, on devrait, je pense, devoir se rendre à Stockay (NDLR: ou à Aalter, une équipe de D3). Rencontrer un futur adversaire n’est jamais agréable mais il est aussi important de terminer une première rencontre officielle sur un résultat positif face à un adversaire dont on ne connaît pas grand-chose."

Bref, une victoire serait plus que bienvenue !

Arbitre : Gilles Counen assisté de Mostapha Chakouath et Sébastien Henikenne

HAMOIR : Rausin, Nlend, Toussaint, Lahaque, Tietcheu, Dianda, Trebaticky, Fransquet, Natif, Trebaticky,, Cusumano, Evrard, Hamid, Lecerf, Masset, Sablone, Colson, Dago, Damblon. Biersard et Dianda sont blessés.