Football (Coupe de Belgique): un défi de taille et prestigieux pour Fize

Fort de deux succès lors des deux premiers tours, Fize s’offre un match de gala en se déplaçant à Rupel Boom, un cador du foot national flamand qui a perdu de son lustre d’antan. Sans pression et sans obligation, Fize est dans une position idéale: personne ne criera au scandale s’il est éliminé d’emblée, mais s’il passe, ce sera un vrai exploit. "On n’a en effet aucune obligation, avoue Éric Thirion. Mais un match reste un match et sur 90 minutes, tout reste possible. Qui sait ce qui peut se passer aussi si un fait de match se passe à notre avantage ? On jouera crânement notre chance. Et on va tout donner pour ne rien regretter. Ce serait sympa si, comme l’an passé, on pouvait encore passer un tour. Il va y avoir de l’adrénaline. "