Football (Coupe de Belgique): Stockay rentre dans le vif du sujet face à une D3 flamande

Première officielle de la saison pour Stockay qui se déplace à Aelter, une D3 flamande nichée à 200 km de St-Georges. Sur papier, la mission ne semble pas insurmontable mais il faut toujours se méfier d’un adversaire dont on ne connaît forcément rien. "J’ai pris quelques infos et, manifestement, cette équipe marque facilement avec quelque 4 buts par match, explique Manu Valoir. Je sais qu’il faudrait qu’on passe le tour. La Coupe de Belgique a rarement réussi au club ces dernières saisons et ce serait bien de marquer l’histoire avec un ou deux tours supplémentaires. "