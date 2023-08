Football (Coupe de Belgique): orphelin de Van Hove, Verlaine doit se qualifier face à Landen

Le risque existe-t-il que ce groupe prenne les choses à la légère en se disant que l’adversaire est plus qu’abordable ? "Non, je ne le pense pas, assure le coach. On est sérieux en semaine et on bosse bien. On sait que sur un match, tout est et reste possible. On a une équipe disciplinée et intelligente qui fait la part des choses. Maintenant, c’est clair que tout n’est pas encore parfait. On est clairement en zone de rodage. On a encore pas mal de choses à corriger et à améliorer mais encore bien vu qu’on est qu’en début de saison. Je ne sais pas encore qui je vais aligner d’ailleurs. Il y a quelques incertitudes l’air de rien et je veux me donner toutes les chances d’y arriver. Oui, on doit passer ce tour… "

Ce tour et la saison, Verlaine devra désormais jouer sans Terry Van Hove. Lequel quitte bel et bien la D2 ACFF et Verlaine pour rejoindre son ex-coach fétiche Marc Segatto à Braives. Un changement de vie pour l’ex-défenseur qui va évoluer en P2A cette saison après qu’un accord soit intervenu entre toutes les parties. Une page se tourne pour lui mais aussi pour le club auquel il aura beaucoup apporté.

Arbitre: Éric Mathieu Vahé.

VERLAINE: Ramadani, Reciputi, Jamar (suspendu) et Voss ne seront pas du voyage.