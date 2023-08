Football - Coupe de Belgique: Cette fois, Wanze/Bas-Oha n’aura rien à perdre face à Voorde-Appelterre

Cette fois, c’est un morceau bien plus important que Wanze/Bas-Oha va devoir digérer s’il veut poursuivre son parcours. "J’avoue que je ne connais presque rien de cette équipe de Voorde-Appelterre, reconnaît le coach mosan. Tout ce que je sais, c’est qu’elle évoluait en D3 l’année dernière et qu’elle est montée. Si elle est à ce niveau, c’est que c’est du sérieux, ça doit être une équipe de qualité. " "Ce sera un match compliqué et très physique, enchérit Jérôme Bertrand, buteur et passeur décisif pour sa première titularisation avec ses nouvelles couleurs la semaine dernière. Mais c’est dans ce genre de matchs que l’on doit apprendre. "

Apprendre, oui, mais, surtout, jouer crânement sa chance. Car ce dimanche, c’est bien Wanze/Bas-Oha qui va revêtir le costume d’outsider. "On va faire du mieux qu’on peut car c’est notre adversaire qui est favori. Tant que le contenu me convient, je ne serai pas déçu mais on va essayer de jouer le rôle de trouble-fête dans cette Coupe", confirme Jean-Yves Mercenier.

Pour cela, il espère pouvoir compter sur un Jérôme Bertrand, dont la compagne devait accoucher en cette fin de semaine, qui retrouve toutes ses sensations après une année délicate à Rochefort. "Ma blessure est définitivement derrière moi, je vais très bien physiquement. Et puis, l’intégration a été super. J’ai été titulaire pour mon premier match, ce qui me donne de la confiance après une saison difficile. Cela fait vraiment du bien, abonde celui qui ne serait pas contre défier la RAAL dans une semaine, une équipe qu’il a déjà eu l’occasion de croiser par le passé. Il faut d’abord jouer le coup à fond ce dimanche car on n’y est pas encore. Mais ce serait encore plus intéressant de défier une telle équipe plutôt que de disputer un amical."

Difficile de donner tort au gaucher qui pourrait bien vivre deux événements heureux dans les jours à venir: sa paternité et une qualification pour le quatrième tour de la Coupe de Belgique.

Arbitre: David Bertholet, assisté de William Bara et Arthur Van Geyssel.

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Beaujean, Honay, Moureaux, Pessotto, Wagemans, Adam, Denorme, Goosse, Moulin, Rasquin, Ziemons, Bertrand, Bisconti, Chabot, Carraro, Neerdael.