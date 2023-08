Basket-ball - Coupe AWBB: Les Hutois délocalisés à Villers

C’est parti ! Après plusieurs saisons "galère" au niveau régional, l’Union Huy a donc lancé un grand chantier de reconstruction au niveau provincial. Et, cette fois, pas question de se planter pour un club qui a un projet réfléchi depuis janvier, un coach qui a bien mis les choses en place et, exceptionnellement, un groupe qui a immédiatement répondu présent dès les premières séances et dont se dégage une atmosphère positive. "Je vous le confirme et c’est très agréable, expliquait le coach Jovenau. Je suis très content de ces deux premières semaines de travail avec un groupe réceptif ne devant faire qu’à de rares absences malgré le gros programme. On sent une identité se forger et, surtout, l’envie de faire de belles choses tout en se faisant respecter."