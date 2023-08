Basket-ball (Coupe AWBB): Les débuts d’un nouveau challenge pour Waremme

Un coach en plein retour de vacances pour reprendre la direction de son équipe. "En mon absence, le groupe s’est autogéré les lundis et a été dirigé par Hervé Piedbœuf les jeudis. Il y a eu un match amical contre Huy mais sans base, sans coaching et avec tout le monde profitant du même temps de jeu simplement pour tenter de créer quelques sensations. Dans notre processus, il est clair qu’il va falloir nous laisser du temps et se donner du temps. On a tout à reconstruire avec plusieurs changements à encaisser, des statuts à redistribuer et des joueurs à découvrir. J’ai été clair avec tout le monde, plus question de répartir le temps de jeu à chaque fois comme l’an dernier. Ici, selon le moment, l’adversaire ou la forme que je vois, certains auront plus de crédit que d’autres mais, sur la saison, tout le monde aura sa chance et un rôle important à jouer. "

Pour cette première, cap sur la capitale. "Je pense que nous avions joué cette P1 avec la R1 par le passé. Une formation jeune et ultra agressive qu’il faudra tenter de contrôler même si nous ne nous mettons aucun but dans cette compétition. "