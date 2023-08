Basket-ball (Coupe AWBB): Héroïque dans la défaite à Natoye, Wanze va devoir enchaîner

En effet, déjà sans Saive (NDLR: retenu par l’entraînement avec sa P3) et en voulant préserver Nicolas Paulus, les Sucriers étaient limités dans leurs rotations puis perdaient Romain Paulus après six minutes suite à une douleur à l’épaule puis Riga suite à une entorse à la 12e. "Nous n’étions plus que six et Romain a forcé pour encore jouer quelques minutes afin de faire souffler ses coéquipiers. Dans ces conditions, je ne peux qu’être admiratif de mon groupe avec des joueurs simplement héroïques", continuait un coach voyant effectivement les siens tenir le choc.

À l’arrache certes mais se battant avec cœur à l’image d’un Oudenne plantant 12 des 23 points réellement de plein jeu dans le premier acte. De quoi ne pas perdre les huit points d’avance sucriers trop vite, pour encore mener 30-33 à la pause et faire 45-45 à la 30e. "On est encore au contact à la 34e avant d’exploser logiquement. Mais nous aurions pu exploser 10 fois avant et en prendre 40 car l’adversaire nous a respecté et a joué dur, dans le bon sens du terme, pendant tout le match. Ils étaient tellement au-dessus qu’on ne savait pas leur siffler des fautes alors que nous étions souvent dépassés. Ils marquent 16 points aux lancers… notre défense a donc aussi tenu le choc. "

Une première réussie mais qui interpelle. En effet, dimanche, à 17h, le groupe montera sur son terrain contre la P1 de Liège plus que déforcé avant d’encore disputer deux autres matchs en une semaine. "Oudenne est en vacances et il va falloir préserver les blessés. On fera avec les moyens disponibles mais groupe a un énorme cœur ", concluait Tom Content.

QT : 17-12, 13-13 (30-33), 15-12 (45-45), 25-14.

WANZE : de Liamchine 8, Goossens 4, Paulus R 2, Oudenne 15, Raboz 6, Riga 2, Fraipont 10, Lhonnay 4.