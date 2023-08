Basket-ball (Coupe AWBB): Déjà la première de Thomas Hubert à Hannut ?

La semaine dernière, le BC Hannut a surpris positivement en décrochant une belle victoire malgré des conditions compliquées. On a donc hâte de revoir le groupe, avec deux entraînements de plus dans les jambes, et le retour de David Beck aux commandes. D’autant que le club a officialisé l’arrivée que nous vous annoncions début de semaine. "Nous avons effectivement signé Thomas Hubert. Les papiers sont à la fédération tout comme l’accord du RSW Liège Basket de le laisser sortir. On espère donc recevoir l’autorisation de l’AWBB pour déjà le faire jouer ce week-end. Il va clairement nous apporter énormément de choses même s’il faudra lui laisser un peu de temps pour retrouver son rythme et prendre ses marques dans notre effectif", nous confiait le président Lambert.