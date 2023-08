Basket-ball - Coupe de Belgique: Comblain est déterminé à encore frapper fort

Car la venue de l’équipe de D3 de Hasselt ce samedi est importante. "Même si beaucoup parlent de ces rencontres comme servant de préparation, pour nous, ce n’est pas que pour travailler, c’est pour gagner. Nous avons pris des matchs amicaux où le résultat n’est pas vital et où on peut tenter des choses, travailler sur des faiblesses. Ici, c’est une véritable compétition avec un enjeu sportif et financier et le but premier est de gagner même si on doit jouer la même chose pendant tout le matc h. Dans cette poule, nous devons viser la deuxième place car le Falco Gand sera sans doute intouchable. Et pour passer dans les meilleurs deuxièmes, l’average sera vital. Donc, on doit gagner les autres matchs et si on peut faire un gros score, on doit le faire. Nous avons déjà vécu cela par le passé, donc, on va tenter de sortir un gros match. "

À l’image du premier, disputé en semaine, contre la D2 de Charleroi ? "Avec tout le respect que j’ai pour cette équipe, notre victoire a été logique, avec de bonnes choses mais aussi beaucoup de choses à améliorer. C’est à cela que servent les amicaux et le groupe a, je l’espère, compris la différence entre les deux approches."

Pour notre part, nous avons bien compris le discours du coach. Samedi, pour lancer la Coupe de Belgique, Comblain veut frapper fort, faire valoir son statut de champion et d’équipe ambitieuse de D2. Une victoire, l’écart et la manière avant une visite à Esneux, où le groupe voudra aussi aller marquer les esprits, puis de se rendre à Gand.