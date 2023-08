Football (P4A) - Racour préfère s'avancer masqué: "Une cinquième ou sixième place serait déjà bien"

C’est donc un échelon plus bas que le club hesbignon doit se reconstruire sous la houlette d’un nouveau directeur sportif bien connu, Vincent Gemine. Et, surtout, un nouveau staff avec, à sa tête, un entraîneur méconnu par chez nous: Kevin Declippeleir. "Je suis un ancien attaquant et j’ai surtout évolué dans des clubs namurois comme Aische, Fernelmont, Leuze, Tavier, Andenne et Petit-Waret. Il y a quelques années, je me suis rompu les ligaments croisés et j’ai commencé à entraîneur, notamment les jeunes à Fernelmont et Hannut. Vu que mon fils joue au Standard, j’avais un peu pris mes distances avec le ballon rond mais mon papa m’aide désormais pour les trajets et cela me libère du temps pour ce poste", détaille celui qui possède l’UEFA B comme diplôme et suit une formation pour détecter les jeunes talents.

Dans une région qu’il connaît finalement peu et avec un noyau constitué assez tard, le coach des Hesbignons nourrit tout de même de belles ambitions pour cette saison de reconstruction. "Nous ne serons pas prêts pour la reprise mais peu d’équipes le seront. Il nous faudra des semaines pour voir la touche qu’on veut mettre dans cette équipe mais une saison, c’est long, insiste-t-il. L’année dernière, il manquait d’un peu de précision dans le dernier geste ou la dernière passe. Vu mon passé de joueur, j’espère amener mon expérience à ce niveau-là au groupe. L’objectif ? De ce que j’ai vu, on peut viser la colonne de gauche. Une cinquième ou sixième place serait déjà bien. "

Histoire de ne pas viser trop grand dès le début et ainsi éviter de se brûler les ailes !