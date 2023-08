Football (D2 ACFF): Tout frais et tout neuf, Verlaine est plus costaud et ambitieux que jamais

Mais qui dit château dit fantôme. Sans rien gâcher à la fête ce mercredi soir, celui de Marc Segatto, présent au club depuis 10 ans, planait au-dessus de l’assistance. "Oui, c’est clair qu’en préparant mon traditionnel discours, j’ai pensé à lui, avoue Patrick Danze. Cela fait bizarre de ne plus le voir parmi nous. On s’est reparlé depuis son départ et j’en suis content. Verlaine sait ce qu’il lui doit. "

Certes, mais le Verlaine de Segatto n’a rien à voir avec sa nouvelle mouture. Seuls onze joueurs sont restés du noyau précédent. On l’a déjà assez répété: le quasi tout neuf groupe constitué est un subtil mélange entre cadors de Nationale 1 et jeunes joueurs issus de clubs de divisions supérieures qu’il faut aguerrir et définitivement lancer.

À la baguette, Mourad Lachhab auquel le club a fait confiance. L’ex-T2 devenu T1 manque certes d’expérience mais pas d’envie, de passion et même de sens tactique. La saison passée, d’aucuns n’hésitaient d’ailleurs pas à dire que son travail, dans le sillage de Segatto, valait son pesant d’or. "Vous avez entendu ça ? demande le tout nouveau coach principal. Cela fait plaisir mais je reste à ma place. J’ai beaucoup appris auprès de Marc. Et, désormais, je vais utiliser ce que j’ai appris pour en faire profiter tout le monde. L’objectif, oui, est de jouer le haut du panier. J’ai ce qu’il faut dans mon noyau pour y arriver mais la série est costaude. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. J’ai juste une seule hâte: que tout commence dimanche."

Avec un premier match officiel en Coupe de Belgique face à Landen dans le cadre du 3e tour. "Ce que j’aime dans mon groupe, c’est ce mixte entre jeunesse et expérience, dit encore l’ex-coach de Seraing Athlétique. On a une grosse base bien solide avec une grande humilité de la part des cadres. Si je devais lui trouver un petit défaut, et encore, cela manque un peu de taille et d’impact physique. Un Elisha Temou aurait fait du bien. Mais on est bien et je suis content de mon groupe. Succéder à Marc Segatto ne me fait pas peur. C’est une fierté. On va tous ensemble écrire une nouvelle page… "