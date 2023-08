Basket-ball dames - Coupe AWBB: Le moment de la confirmation est venu pour Haneffe

Une analyse qui vise évidemment une Lemoucheux qui était de toutes les bonnes actions l’an dernier. Mais, plus que tout, c’est aussi l’esprit collectif et la solidarité de ce groupe qu’on a hâte de revoir sur le terrain car ces deux composantes avaient marqué le dernier exercice.

Ce vendredi, face à cette autre équipe de R2 qui a l’habitude de la division, les Haneffoises auront donc immédiatement l’occasion de vraiment se tester. Des adversaires chevronnées et dont le groupe a toujours été solide contre qui il faudra jouer de manière serrée et précise. Une préparation idéale d’autant que le fait que cette équipe évoluera dans l’autre série permettra de ne pas devoir cacher certaines cartes. Une poule qui sera particulièrement relevée et donc enrichissante puisque la troisième équipe n’est autre que la R1 de Neufchâteau. Que des rencontres de haut niveau donc !

Évidemment, on espère que cette entrée en matière sera aussi positive que celle de Huy la semaine dernière.